Fioritura dei ciliegi al Laghetto dell’Eur | qual è la situazione

Le prime gemme dei ciliegi giapponesi iniziano a spuntare al Laghetto dell’EUR, segnalando l’inizio della fioritura stagionale. I rami si riempiono di piccoli boccioli che si preparano a sbocciare, mentre il paesaggio si colora di sfumature tenui e delicate. La scena attira visitatori e appassionati, curiosi di osservare i cambiamenti nelle piante in attesa della piena fioritura.

La fioritura dei ciliegi giapponesi è ormai diventato uno spettacolo imperdibile anche per i romani. Ecco quando ci sarà la massima fioritura al laghetto dell’Eur Oggi le prime gemme dei ciliegi giapponesi fanno timidamente capolino al Laghetto dell’EUR, a Roma. I ciliegi dell’EUR, donati dalla città di Tokyo nel 1959 come simbolo di amicizia tra Italia e Giappone, sono principalmente della varietà Somei-Yoshino, che produce fiori di colore rosa pallido, quasi bianco. La loro fioritura inizia generalmente a metà marzo e raggiunge il picco tra la fine di marzo e i primi di aprile. L’hanami – ovvero la fioritura dei 2500 Sakura giapponesi donati nel 1959 da Tokyo a Roma – incanta e affascina centinaia di persone ogni anno. 🔗 Leggi su Funweek.it

Fioritura dei ciliegi, gli eventi e le aperture serali straordinarie con i ciliegi illuminati dal 21 marzo al 6 aprile nei Giardini della Reggia di Venaria- Musica all’ombra dei ciliegi in fiore (28 e 29 marzo, 5 e 6 aprile) con il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino Ogni giorno sarà attivo il punto ristoro del Patio dei Giardini, mentre la sera ... giornaledipuglia.com

Fioritura dei ciliegi alla Reggia di Venaria: aperture serali straordinarie dal 21 marzoLa Reggia di Venaria si prepara a celebrare uno degli spettacoli naturali più attesi dell’anno: la fioritura dei ciliegi nei suoi maestosi giardini. Dopo il grande successo dell’edizione 2025 di All’ ... giornalelavoce.it

