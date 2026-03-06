Finto carabiniere tenta la truffa a un 83enne | il complice scappa e si nasconde nel cassonetto dei rifiuti

Nel pomeriggio del 5 marzo a Albese con Cassano, un uomo si è spacciato per un carabiniere tentando di truffare un 83enne. Quando il finto agente è stato scoperto, il complice è scappato e si è nascosto nel cassonetto dei rifiuti. I carabinieri della compagnia di Como sono intervenuti rapidamente e hanno evitato che la truffa andasse a buon fine.

Albese con Cassano, due arresti dopo la segnalazione al 112. La coppia di anziani non cade nel raggiro e chiama i carabinieri Un tentativo di truffa ai danni di un anziano è stato sventato nel pomeriggio del 5 marzo ad Albese con Cassano grazie al tempestivo intervento dei carabinieri della compagnia di Como. Due persone sono state arrestate in flagranza mentre cercavano di mettere a segno il raggiro con il metodo del "finto carabiniere".In manette sono finiti una 25enne italiana residente in provincia di Napoli, già con precedenti per truffe analoghe, e un 21enne tunisino residente a Salerno. Nel corso del pomeriggio la centrale operativa dei carabinieri di Como aveva ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini riguardo telefonate sospette.