Natale 2025 a Roma ricco calendario di eventi e iniziative | il programma completo

A Roma, il Natale 2025 si anima con un ricco calendario di eventi e iniziative, inaugurato con le accensioni degli alberi natalizi e le luminarie a tema. La città si prepara a vivere un periodo di festività, culminando con l'inizio della Festa della Befana, offrendo a residenti e visitatori un'atmosfera magica e ricca di tradizione.

Roma, 13 dicembre 2025 – Con le accensioni degli alberi di Natale, le luminarie a tema e l’ inizio della Festa della Befana, prende il via ufficialmente il periodo festivo romano. Tante le iniziative organizzate nei Municipi insieme a un piano mobilità per accompagnare romani e turisti fino all’ Epifania. Fino a giovedì 6 gennaio è in vigore il piano mobilità festivo, con l’obiettivo di agevolare il trasporto pubblico. Potenziato il servizio e tre linee bus gratuite, previste agevolazioni per abbonati e bonus per lo sharing. Qui tutte le informazioni. Alberi di Natale e luci. Da lunedì 8 dicembre splende l’ albero di Piazza del Popolo, inaugurato da Roma Capitale ed Acea, con le luminarie di via del Corso. Cdn.ilfaroonline.it

Dove mangiare a Roma a Natale 2025: ristoranti aperti il 24, 25 e 31 dicembre. Menu e prezzi - Guida completa ai menu delle Feste tra tradizione, fine dining e atmosfere speciali ... funweek.it