Natale 2025 a Roma ricco calendario di eventi e iniziative | il programma completo
A Roma, il Natale 2025 si anima con un ricco calendario di eventi e iniziative, inaugurato con le accensioni degli alberi natalizi e le luminarie a tema. La città si prepara a vivere un periodo di festività, culminando con l'inizio della Festa della Befana, offrendo a residenti e visitatori un'atmosfera magica e ricca di tradizione.
Roma, 13 dicembre 2025 – Con le accensioni degli alberi di Natale, le luminarie a tema e l’ inizio della Festa della Befana, prende il via ufficialmente il periodo festivo romano. Tante le iniziative organizzate nei Municipi insieme a un piano mobilità per accompagnare romani e turisti fino all’ Epifania. Fino a giovedì 6 gennaio è in vigore il piano mobilità festivo, con l’obiettivo di agevolare il trasporto pubblico. Potenziato il servizio e tre linee bus gratuite, previste agevolazioni per abbonati e bonus per lo sharing. Qui tutte le informazioni. Alberi di Natale e luci. Da lunedì 8 dicembre splende l’ albero di Piazza del Popolo, inaugurato da Roma Capitale ed Acea, con le luminarie di via del Corso. Cdn.ilfaroonline.it
Con il Piano della Mobilità di Natale 2025, fino al 6 gennaio viaggiare con CarSharingRoma è ancora più conveniente: Chi sottoscrive e attiva un contratto individuale o famiglia riceve un
A Natale, Roma è servita! Dal 6 dicembre al 6 gennaio, Roma ha attivato il Piano della mobilità di Natale : un insieme di misure per rendere gli spostamenti verso il Centro più semplici e sostenibili e vantaggiosi!
