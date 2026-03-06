Giornata della donna le imprenditrici agricole portano mimose nelle Rsa della Liguria

In Liguria, le imprenditrici agricole del Movimento donne Coldiretti hanno portato mimose nelle Rsa in occasione dell’8 marzo, giornata internazionale della donna. L’iniziativa coinvolge diverse strutture sul territorio e mira a condividere un gesto simbolico, unendo attenzione sociale e valorizzazione delle produzioni locali. L’evento si inserisce nella serie di iniziative organizzate per celebrare la ricorrenza.

Nel weekend, le imprenditrici agricole liguri saranno impegnate nella consegna di mazzetti di mimosa alle ospiti di alcune Rsa del territorio, un gesto simbolico di affetto e vicinanza rivolto in particolare alle donne anziane. Le iniziative coinvolgeranno le diverse province liguri: a Genova presso la Rsa Opere Pie Riunite Devoto Marini Sivori, alla Spezia al centro socio sanitario Sacro Cuore di Brugnato e a Savona presso la RSA La Riviera, mentre a Imperia la consegna avverrà lunedì 9 marzo alla Casa Rachele di Vallecrosia. "In Liguria oltre un'azienda agricola su quattro è guidata da donne - sottolinea Anna Fazio, responsabile Donne Coldiretti Liguria -, e sempre più spesso queste imprese sono protagoniste non solo dal punto di vista produttivo, ma anche sociale.