FC 26 SBC Flashback Matthijs de Ligt: Il Baluardo Olandese Matthijs de Ligt è un difensore centrale noto per la sua solidità e presenza fisica in campo. La versione Flashback del suo card offre una soluzione affidabile per rafforzare la linea difensiva. Se desideri un giocatore che garantisca sicurezza e stabilità nel reparto arretrato, De Ligt rappresenta una scelta efficace e concreta.

Se cerchi un difensore che faccia sentire la sua presenza fisica dal primo all’ultimo minuto, De Ligt è il profilo che fa per te. La sua combinazione di forza bruta e capacità di impostazione lo rende un elemento d’élite. Analisi Tecnica: Potenza e Difesa Pura. Difesa e Fisico Monumentali (90-90): Sono le sue statistiche distintive. Con 90 di difesa e 90 di fisico, De Ligt è un muro nei contrasti ravvicinati. La sua abilità nelle intercettazioni e la forza nei corpo a corpo lo rendono difficilissimo da spostare.. Velocità Competitiva (85): Un upgrade vitale rispetto alla sua versione base. Con 85 di velocità complessiva, ha lo scatto necessario per non farsi bruciare in profondità, permettendoti di giocare anche con una linea difensiva un po’ più alta. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

