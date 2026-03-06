Fantozzi torna a teatro | il ragioniere più sfigato d’Italia diventa tragedia classica

Fantozzi torna a teatro in una nuova interpretazione del personaggio, trasformandolo in una tragedia classica. La rappresentazione vede il ragioniere più sfortunato d’Italia protagonista di un adattamento che unisce comicità e dramma. La messa in scena si concentra sulla quotidianità di un uomo che ogni giorno affronta speranze e delusioni, con il pubblico che osserva le sue difficoltà e i momenti di sconforto.

C’è un uomo che ogni mattina si sveglia convinto che quel giorno le cose andranno diversamente. Che il caffè non scotti, che l’autobus aspetti, che il direttore lo guardi con occhi meno glaciali. Quell’uomo non ha mai letto Camus, eppure incarna meglio di chiunque altro la condizione assurda dell’esistenza moderna. Si chiama Ugo Fantozzi, ragioniere, e da oltre cinquant’anni è lo specchio più impietoso e più amato che gli italiani abbiano mai avuto il coraggio di sollevare davanti a sé. Ora quel riflesso torna a vivere sotto i riflettori del palcoscenico, in una forma che Paolo Villaggio — genio scomodo della letteratura e del cinema italiano — forse non aveva mai immaginato per la sua creatura più famosa: quella di una tragedia teatrale in piena regola. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

