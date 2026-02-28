Famiglia nel bosco la struttura di Vasto chiede il trasferimento di mamma e tre figli

La famiglia che vive nel bosco a Vasto sta per essere trasferita in una struttura sanitaria. La ASL ha confermato che ci sono stati episodi di tensione tra i membri della famiglia e il personale. Per questo motivo, l'ente ha deciso di chiedere il trasferimento di mamma e dei suoi tre figli in un’altra sede. La decisione è stata comunicata ufficialmente alle autorità competenti.

La richiesta sarebbe stata avanzata in una relazione recente inviata al Tribunale per i minorenni de L'Aquila: il documento ha evidenziato momenti di tensione nella condivisione e gestione degli spazi comuni che avrebbero portato a situazioni di malessere e disagio. Proprio pochi giorni fa il padre aveva dichiarato a La Repubblica di essere disponibile a compiere la ristrutturazione richiesta dalle autorità competenti: «Allargheremo il nostro casolare qui a Palmoli (in provincia di Chieti, in Abbruzzo, ndr.), ingloberemo un bagno a secco, rifaremo gli infissi. Un progetto di bioedilizia. Ci collegheremo alla rete elettrica, a quella idrica. In Italia per vivere in cinque devi avere almeno 66 metri quadrati di alloggio, in Inghilterra basta la metà.