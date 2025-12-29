Dove vanno i figli Famiglia nel bosco la decisione sui bimbi | genitori contrari

La vicenda della famiglia nel bosco riguarda la decisione sulla custodia dei tre figli di Catherine, madre contraria alle proposte degli assistenti sociali. La situazione evidenzia divergenze tra i genitori e le autorità, sollevando interrogativi sulle scelte di tutela e il benessere dei minori. Questo caso sottolinea l'importanza di un confronto equilibrato tra tutela familiare e protezione dei bambini, nel rispetto delle diverse posizioni coinvolte.

Emergono nuovi contrasti tra Catherine, madre dei tre bambini della cosiddetta famiglia del bosco, e gli assistenti sociali della casa famiglia che attualmente ospita i minori. Al centro delle tensioni ci sarebbe la gestione della quotidianità dei figli, con la donna che avrebbe insistito affinché venisse mantenuta la stessa routine seguita in precedenza, in netto contrasto però con le regole e l’organizzazione della struttura che li accoglie. La situazione si è ulteriormente complicata sul piano sanitario dopo la diagnosi, formulata dai medici, di una “bronchite con spasmi” piuttosto seria a carico di una delle gemelline. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Famiglia nel bosco, “rigidi e contrari a collaborare”: il Tribunale dispone la perizia psichiatrica per i genitori. Perché i bimbi restano in comunità Leggi anche: “Si stanno preparando”. Famiglia nel bosco, la mossa dei genitori sui tre figli La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Famiglia del bosco: il fattore tempo in gioco sulla potestà genitoriale; Famiglia nel bosco, la corte d'Appello rigetta il ricorso: figli restano in struttura; Famiglia nel bosco, l'ipotesi per Natale: «Il pranzo tutti assieme in comunità. Almeno Nathan potrebbe sedersi a tavola con i suoi figli»; Famiglia nel bosco, la Corte d’appello: “Risentire i bambini senza la presenza dei genitori”. Famiglia nel bosco, tensioni tra mamma e assistente sociale in comunità. Nuova istanza per riavere i figli: “Non sono isolati” - Palmoli, nel ricorso di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion anche le fotografie dei fratellini al parco con gli amici, al supermercato e alle giostre. quotidiano.net

Famiglia nel bosco, bimba di sei anni soffrirebbe di bronchite, la mamma chiede visita da specialista, ma viene negata - Una nuova polemica sta nascendo tra la famiglia Trevallion e gli assistenti sociali che si occupano dei bambini. tecnicadellascuola.it

Famiglia nel bosco, nuova istanza contro l'allontanamento dei figli: scelto come consulente un ex fedelissimo di Papa Francesco - I coniugi avrebbero scelto di affidarsi allo psichiatra e professore dell'Università Gregoriana anche con l'obiettivo di aprire nuove finestre di dialogo con le autorità ... today.it

Italia al Contrario: Puniti i Genitori che Vivono nei Boschi, Premiato il Degrado dei Campi Rom!

«I figli vanno amati: soltanto questo. E amare significa imparare a lasciar andare. Chi crede che essere genitore sia un diritto, e non un dovere, finisce per indottrinare i propri figli anziché educarli. I nostri figli però – come scriveva Khalil Gibran – non sono nost - facebook.com facebook

