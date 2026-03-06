Fa il bagnetto alla neonata ma è subito panico | Oddio l’acqua Dramma totale

Durante un momento di routine, un genitore stava facendo il bagnetto a una neonata quando si è verificato un incidente che ha scatenato il panico. L’episodio si è verificato in casa, in un istante in cui normalmente tutto sembrava sotto controllo. La situazione si è rapidamente evoluta, portando a un’emergenza che ha coinvolto il bambino e ha richiesto attenzione immediata.

In casa, in quei minuti che di solito sanno di routine e tenerezza, può bastare pochissimo perché tutto cambi. Un gesto semplice, quotidiano, e poi quel suono che nessun genitore vorrebbe sentire: un pianto improvviso, disperato, che fa gelare il sangue e trasforma il bagno in un incubo. È quello che è accaduto nel Pavese, a Villanterio, nel pomeriggio di venerdì 6 marzo. Una storia che inizia come tante, tra acqua e spugna, e finisce con una corsa contro il tempo e un trasferimento d’urgenza in ospedale. Il bagnetto e l’attimo che cambia tutto. La protagonista è una bimba di meno di un anno, rimasta ustionata durante il bagnetto in casa. Secondo quanto raccontato, la madre l’avrebbe immersa nell’acqua e solo quando la piccola ha iniziato a urlare si sarebbe resa conto che la temperatura era troppo alta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Bimba di pochi mesi ustionata dall’acqua bollente mentre fa il bagnetto: elitrasportata al NiguardaUna bimba di meno di un anno si è ustionata con l'acqua calda appena la mamma l'ha immersa nella vasca per il bagnetto. “Oddio, ma… Guardate Stefano De Martino, fa stringere il cuore”. Pubblico gelato davanti a quella scena ad Affari TuoiAffari Tuoi si conferma tra i programmi più seguiti della prima serata, con risultati di ascolti costanti e un’attenzione concentrata anche sulla...