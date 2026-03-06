Eventi | Festa della Donna con Red Carpet a Bollate e Candle Night Sanremo in rosa a Cormano

Questo fine settimana, dal 6 all’8 marzo 2026, si svolgono a Bollate e Cormano eventi dedicati alla Festa della Donna. A Bollate si tiene una serata con il “Red Carpet”, mentre a Cormano si svolge la “Candle Night Sanremo in rosa”. Entrambi gli eventi si concentrano sulla celebrazione della Giornata Internazionale della Donna e ricordano l’80° anniversario del diritto di voto alle donne.

Temi più discussi: 8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne 2026; Giornata della Donna 2026, cosa fare a Torino: gli eventi da non perdere; Cosa fare l'8 marzo a Roma: gli eventi che celebrano la giornata internazionale della Donna; Festa della Donna, aperto il Belvedere a Palazzo Lombardia.

Giornata della Donna 2026, cosa fare a Torino: gli eventi da non perdereCome a Milano, Napoli, Roma e Bologna anche a Torino si scende in piazza per protestare contro discriminazioni e patriarcato. La mobilitazione di Non una di Meno contro il ddl Bongiorno è prevista ... tg24.sky.it

Cosa fare gratis l’8 marzo a Milano: eventi e musei in occasione della festa della donnaCosa fare gratis l’8 marzo a Milano: musei gratuiti per le donne, Belvedere di Palazzo Lombardia aperto e mostre ed eventi in città. alfemminile.com

8 Marzo – Festa della Donna L’8 marzo celebriamo la forza, il coraggio e i diritti di tutte le donne. È una giornata importante per ricordare i traguardi raggiunti, ma anche per non dimenticare che molte donne affrontano ancora momenti difficili, solitudine o - facebook.com facebook