Sul red carpet del Hammer Museum di Los Angeles, Damiano David e Dove Cameron arrivano mano nella mano. Lei indossa un abito rosa da sogno, lui opta per un completo rétro. La coppia non si nasconde e si mostra naturale, senza forzature, alla prima di 56 Days.

Sul tappeto blu del Hammer Museum di Los Angeles, per la première di 56 Days, Damiano David e Dove Cameron arrivano mano nella mano e senza forzature. Lui in completo rétro, lei in un abito rosa: una coppia che si muove sul red carpet con una naturalezza rara, soprattutto quando i flash sono tutti puntati addosso. Dove Cameron e Damiano David al red carpet di 56 Days. La cornice è quella del Hammer Museum, trasformato per una sera in uno dei set più eleganti della stagione delle première. Damiano David arriva come accompagnatore, ma è evidente fin dal primo scatto che il suo ruolo va molto oltre quello del “plus one”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Dove e Damiano David, innamorati sul red carpet: abito rosa da sogno per lei, completo rétro per lui

Damiano David e Dove Cameron hanno annunciato il loro matrimonio, previsto per il 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Dove Cameron: la fidanzata di Damian tra amore e futuro insieme; Dove Cameron, il primo incontro con Damiano David: Mi ha guardata a malapena; Dove Cameron (futura moglie di Damiano David): Ho l'ansia da telefono: con una chiamata ho saputo del suicidio di papà. Sono arrivate...; Dove Cameron: L'omicidio della mia amica d'infanzia a 9 anni è una ferita ancora aperta. Se avessi incontrato Damiano David prima non sarei stata pronta.

