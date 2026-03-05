EssilorLuxottica supera i 5 milioni di euro in borse di studio in 15 anni | sostenuti 4.440 figli di dipendenti

In quindici anni, EssilorLuxottica ha destinato oltre cinque milioni di euro a borse di studio destinate ai figli dei propri dipendenti. Durante questo periodo, sono stati sostenuti 4.440 studenti, con un impegno costante nel fornire supporto educativo. L’azienda ha mantenuto questa iniziativa per favorire l’accesso all’istruzione e contribuire al percorso formativo delle giovani generazioni.

Milano, 5 marzo 2026 – In 15 anni EssilorLuxottica ha superato i 5 milioni di euro investiti in borse di studio per i figli dei dipendenti del gruppo, per un totale di 4.440 studenti sostenuti. Sono dati comunicati dalla società, che quest'anno ha premiato quasi 400 figlie e figli di dipendenti "che si sono distinti per un percorso scolastico e accademico di eccellenza, dalle scuole secondarie di primo grado fino ai master universitari". di Alberto Levi EssilorLuxottica ha firmato un accordo per l’acquisizione da MidEuropa di Optegra, un gruppo attivo con oltre 70 ospedali. L'iniziativa, nata con l'obiettivo di valorizzare talento e merito, conferma anche quest'anno una forte presenza femminile: il 67% delle borse di studio è stato assegnato a studentesse, mentre il 33% a studenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

