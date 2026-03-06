Dopo il debutto all’Accor Arena di Parigi e la partecipazione come super ospite internazionale al Festival di Sanremo a 40 anni dalla vittoria con “Adesso tu” e l’esibizione in anteprima mondiale insieme ad Alicia Keys con “L’aurora”, Eros Ramazzotti ha conquistato anche i 12.000 spettatori della Royal Arena di Copenhagen con una tappa sold out del ‘Una storia importante World Tour‘. Il cantante ha voluto dedicare lo show del 4 marzo in Danimarca a Lucio Dalla nella giornata del compleanno del grande artista bolognese. Il nuovo viaggio live di Eros Ramazzotti, 71 date già 715.000 biglietti venduti, 30 Paesi tra Europa, Nord America-Canada e America Latina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Eros Ramazzotti, continua il viaggio di 'Una storia importante World Tour'

Sanremo e il ritorno di Eros Ramazzotti: una storia importanteNella terza puntata di questa edizione del Festival di Sanremo, sul palco del teatro Ariston tornerà Eros Ramazzotti, che proprio a Sanremo deve...

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti più complici che mai: il viaggio speciale con AuroraQuando si parla di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, l'atmosfera cambia all'istante e il pubblico diventa subito più attento e...

Eros Ramazzotti conquista Amsterdam - Una storia importante World Tour

Contenuti e approfondimenti su Eros Ramazzotti.

Temi più discussi: Eros Ramazzotti, la biografia e la carriera del ragazzo nato ai bordi di periferia e oggi tra i grandi della musica italiana; Eros Ramazzotti e Alicia Keys incantano l'Ariston; Eros Ramazzotti e Alicia Keys accendono l'Ariston; Il ritorno all'Ariston di Eros Ramazzotti: la sua lunga storia con Sanremo e i suoi amori.

Eros Ramazzotti, il tour mondiale dopo Sanremo: il ruolo di Max Pezzali e la stoccata a Sal Da VinciEros Ramazzotti come non lo avete mai visto: tra musica, famiglia e grandi collaborazioni, in un tour mondiale che emoziona e fa discutere. libero.it

Eros Ramazzotti in tour, sorpresa a Copenaghen con Max PezzaliUna dedica inattesa, un ospite a sorpresa e migliaia di fan: il tour mondiale di Eros Ramazzotti regala a Copenaghen una serata carica di emozioni ... corrieredellosport.it

Stasera Eros Ramazzotti si esibisce a Oslo, due sere fa l’abbiamo visto alla Royal Arena di Copenhagen. La band e tutto il suo staff (70 persone) sono partiti di notte, dopo il trionfale concerto per dodicimila persone, a bordo di quattro attrezzatissimi «sleeping - facebook.com facebook

I due hanno cantato “Come nei film”, brano tratto dall’ultimo album di Eros “Una storia importante” #ErosRamazzotti #MaxPezzali x.com