1996 L’anno di Del Piero | il mito della Juventus si racconta su Sky Sport e NOW

Nel 1996, Alessandro Del Piero si impose come uno dei protagonisti della Juventus e del calcio internazionale. Su Sky Sport e NOW, vengono ripercorsi quegli anni attraverso due episodi che approfondiscono le imprese, le sfide e i momenti chiave della sua carriera, arricchiti dalle testimonianze del campione e di esperti del settore. Un’occasione per scoprire i retroscena e il percorso che hanno contribuito a rendere Del Piero una figura iconica del calcio italiano.

Due episodi imperdibili raccontano l'anno che trasformò Alessandro Del Piero in leggenda, tra Champions League, Coppa Intercontinentale e retroscena mai svelati, con la voce del campione e grandi giornalisti a completare il racconto.. Ci sono stagioni che non appartengono solo alla storia dello sport, ma diventano memoria collettiva. Il 1996 è una di queste. La nuova produzione originale firmata Sky Sport " 1996, L'anno di Del Piero " è un racconto intenso e coinvolgente che rievoca il periodo in cui Alessandro Del Piero diventa leggenda del calcio mondiale, definito da lui stesso l' anno che gli cambiò la vita.

