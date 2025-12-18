Omicidio Vassallo Cassazione annulla di nuovo ordinanza Riesame

La Cassazione ha nuovamente annullato l’ordinanza del Riesame riguardante il caso dell’omicidio di Angelo Vassallo, confermando la mancanza di gravi indizi di colpevolezza per alcuni imputati. La decisione riguarda i provvedimenti che avevano mantenuto in carcere colonnello Cagnazzo, ex brigadiere Cioffi, imprenditore Cipriano e collaboratore Ridosso, tutti coinvolti nel tragico omicidio del sindaco di Pollica-Acciaroli, avven

© Anteprima24.it - Omicidio Vassallo, Cassazione annulla di nuovo ordinanza Riesame Tempo di lettura: < 1 minuto Secondo annullamento sui gravi indizi di colpevolezza, da parte della Cassazione, dell’ordinanza del tribunale del Riesame di Salerno con la quale è stata confermata la misura cautelare del gip nei confronti del colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo, dell’ex brigadiere Lazzaro Cioffi, dell’imprenditore Giuseppe Cipriano e dell’ex collaboratore di giustizia Romolo Ridosso, tutti finiti in carcere un anno fa perché coinvolti nell’ omicidio del sindaco di Pollica-Acciaroli Angelo Vassallo. Gli ermelllini, in accoglimento del ricorso della difesa di Cagnazzo, hanno disposto che gli atti vengano trasferiti a un altro collegio giudicante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Leggi anche: Estorsione nel nome del clan Scu: il Riesame annulla l'ordinanza per i due Attanasi Leggi anche: Delitto Garlasco, Riesame annulla di nuovo sequestro dei dispositivi a Venditti: “Restituitemi cellulari e pc” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Caso Vassallo, la Cassazione annulla nuovamente le misure cautelari - Caso Vassallo: la Cassazione annulla per la seconda volta l'ordinanza sulle misure cautelari. infocilento.it

Caso Vassallo, la Cassazione riapre il caso: non ci sono gravi indizi contro il colonnello Cagnazzo - Una possibile svolta nel corso dell’inchiesta sull’omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica ucciso nel 2010. msn.com

Omicidio Vassallo, parla il colonnello Fabio Cagnazzo: “Sono innocente, ad Acciaroli tutti sanno la verità” - “Ad Acciaroli tutti conoscono la verità (sull’omicidio Vassallo, ndr), nessuno si fa avanti. ilfattoquotidiano.it

Omicidio Vassallo, Cassazione annulla e chiede nuovo giudizio

Omicidio Vassallo, nuovo rinvio al 16 gennaio: udienza sospesa per motivi di salute di un legale - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.