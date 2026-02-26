elettra lamborghini lasciaci almeno i festini bilaterali

Sul palco, ieri sera, c’erano tre pezzi da novanta, tre numeri dieci - Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo, al debutto all'Ariston - ma non è bastato. Lauro ha emozionato, Lillo ha strappato qualche risata, Pilar ha confermato di essere camaleontica. Pochi minuti che, anche sommati, non fanno uno show. Se Amadeus aveva portato una ventata di freschezza - meme, Fantasanremo, polemiche, Fiorello e il ballo del qua qua - ora che tutto questo non c’è più, la «musica al centro» non basta. Nemmeno con 30 cantanti e canzoni che non tutte ricorderemo (alcune, va detto, crescono parecchio riascoltate sul palco). Così, se mancano i Brividi (per citare, con nostalgia, Blanco e Mahmood), cosa resta? Un filo di noia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

“Se stasera non smettono con questi festini vado giù in ciabatte, ci sono troppi festini bilaterali”: così Elettra Lamborghini dopo l’esibizione a Sanremo 2026La cantante è tornata, con la sua solita ironia, su quanto aveva scritto sui social dopo la prima serata all'Ariston: "Porca TROya fate abbassare la...

