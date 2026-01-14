E’ sempre Cartabianca Berlinguer in onda dopo operazione all’occhio
(Adnkronos) – Bianca Berlinguer torna in onda per condurre E' sempre Cartabianca, oggi 13 gennaio su Rete4, ma deve ancora fare i conti con i postumi di un'operazione, subita durante la pausa natalizia della trasmissione. "Vi chiedo scusa da subito, ho dovuto fare un piccolo intervento all'occhio", dice la giornalista aprendo la prima puntata del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
