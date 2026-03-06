E-policy per le tecnologie digitali a scuola | scarica regolamento e delibere degli organi collegiali

È stata resa disponibile una serie di documenti utili per l'adozione di una E-policy dedicata alle tecnologie digitali nelle scuole. Questi materiali includono il regolamento e le delibere degli organi collegiali, e sono accessibili agli abbonati alla rivista “Gestire la scuola”. La pubblicazione mira a fornire strumenti pratici per le istituzioni scolastiche che intendono regolamentare l’uso delle tecnologie digitali.

Disponibile per gli abbonati alla rivista "Gestire la scuola" una sedie di documenti utili per l'adozione di una E-policy per le tecnologie digitali a scuola. In arrivo 6 documenti + 2 guide: Un regolamento Delibera del Consiglio d'Istituto (adattabile per ordine e grado di scuola) Delibera del collegio dei docenti (adattabile per ordine e grado.