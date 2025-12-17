Roma Dybala al Boca Juniors e l’addio a gennaio | come stanno le cose

Il futuro di Paulo Dybala resta un’incognita, con voci di un suo possibile approdo immediato al Boca Juniors. Tuttavia, la realtà sembra più complessa, considerando il contratto in scadenza e le dinamiche di mercato. A gennaio potrebbe essere il momento di un addio alla Roma, ma le trattative sono ancora in evoluzione e nulla è ancora deciso.

Il futuro di Paulo Dybala continua a essere un rebus. Il suo contratto è in scadenza a giugno e di colloqui per il rinnovo non ce ne sono ancora stati. E soprattutto le voci dall'Argentina continuano a rincorrersi senza soluzione di continuità. L'ultima, ad esempio, vuole la Joya nel mirino del Boca Juniors già per questa finestra invernale di mercato. Parla di contatti che proseguono, di una possibilità aperta. A quanto risulta, però, nei piani del 21 giallorosso non c'è l'addio a stagione in corso. Leggi anche: Dybala Roma, bomba dall'Argentina! Il padre di Paredes rivela: «Vuole giocare al Boca Juniors». Ecco perché il sogno potrebbe diventare realtà Leggi anche: Infortuni e contratto in scadenza: Dybala è un caso. Si riparla del Boca: addio già a gennaio? Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Infortuni e contratto in scadenza: Dybala è un caso. Si riparla del Boca: addio già a gennaio?; Dall'Argentina: Dybala vuole trasferirsi al Boca Juniors già a gennaio; Boca Juniors, nuovo affondo per Dybala: Vogliamo portarlo qui. La situazione della Joya con la Roma; Paulo Dybala è un mix di sogno, illusione e realtà: il Boca Juniors conferma il piano per l'argentino, può lasciare la Roma. Dybala al Boca Juniors, tutta la verità fra gennaio e l'estate! - Dopo le voci degli scorsi giorni, ecco la verità sull'approdo di Dybala al Boca Juniors: a gennaio, in estate o resta alla Roma? fantamaster.it

Roma, Gasperini fa a meno di Dybala: "Vediamo come si allena". Boca e l'addio? La Joya prende tempo - Il futuro di Paulo Dybala è oggi più che mai in discussione e le voci provenienti dall'Argentina dell'assalto del Boca Juniors spingono la Joya sempre più verso un addio. msn.com

Dybala Roma, il calciatore sembra essere sempre più vicino all’addio: contatti continui con un club. I dettagli - Il calciatore scioglierà i dubbi solamente nelle prossime settimane Il futuro di Dybala continua a essere uno dei temi ... calcionews24.com

BOMBAZO en BOCA ROMA lo DEJA SALIR y DYBALA LLEGA en ENERO

#Dybala vuole restare alla #Roma: le ultime x.com

Continua a far discutere la situazione di Paulo Dybala: il contratto dell’attaccante scadrà il prossimo giugno e, a partire da gennaio, potrà firmare un pre-accordo con un nuovo club. Al momento, la Roma non sembrerebbe intenzionata a proporre un rinnov - facebook.com facebook

