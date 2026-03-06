Dopo lo scandalo TV Rocco Siffredi passa al contrattacco legale

Dopo mesi di accuse pubbliche e discussioni sui media, Rocco Siffredi ha deciso di intervenire legalmente contro chi lo ha diffamato. Ha presentato prove documentali inedite che potrebbero cambiare l’esito del procedimento giudiziario in corso. La denuncia è stata formalizzata, e l’attore ha scelto di rispondere alle polemiche con un’azione legale. La vicenda rimane sotto osservazione.

Il celebre attore e produttore abruzzese ha infatti presentato una querela per diffamazione alla Procura di Milano contro ventuno persone, tra cui sedici pornoattrici che avevano lavorato con lui e due autori della trasmissione Le Iene, che nel 2025 aveva dedicato una lunga inchiesta televisiva alle accuse mosse da alcune performer nei suoi confronti. In quei servizi, andati in onda in più puntate e costruiti su testimonianze sia a volto scoperto sia anonime, diverse donne avevano raccontato presunti episodi di pressioni e comportamenti oltre il consenso durante le riprese di film pornografici. Un racconto che aveva fatto rapidamente il giro dei media e acceso il dibattito pubblico, ma che oggi Siffredi respinge con decisione, sostenendo che si tratti di una ricostruzione lontana dalla realtà.