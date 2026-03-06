Dopo il caos in Conservatorio il commissario annulla il bando di concorso | Confermate gravi criticità

Dopo il caos scoppiato al Conservatorio Giuseppe Verdi di Ravenna, che ha portato al commissariamento dell’istituzione, il commissario ha deciso di annullare il bando di concorso avviato dal ministero. La decisione è stata comunicata in seguito alle gravi criticità riscontrate durante la procedura, che aveva generato tensioni e discussioni tra i membri dell’istituto. L’annullamento riguarda specificamente il bando di concorso ancora in fase preliminare.

Il commissario del Conservatorio annulla "in autotutela" il concorso per docente di basso-tuba che aveva poi avviato l'istruttoria ministeriale Dopo il "terremoto" scatenatosi all'interno del Conservatorio Giuseppe Verdi di Ravenna, che ha portato al commissariamento dell'istituzione di alta formazione musicale, arriva l'annullamento per il bando di concorso che ha avviato la procedura ministeriale. Il commissario Ludovico Bramanti ha infatti decretato "di annullare in autotutela il Bando di selezione per il reclutamento a tempo indeterminato di un docente di prima fascia di Bassotuba". Un provvedimento che potrà essere comunque impugnato con ricorso al Tar competente. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Terremoto al Verdi dopo il concorso "in famiglia": perché il Conservatorio è stato commissariatoIl Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Ravenna finisce sotto la lente del Ministero dell’Università: un decreto d'urgenza ha azzerato i vertici e...

