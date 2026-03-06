DIEGO M è un marchio noto per i suoi capispalla che uniscono eleganza e modernità. La collezione si distingue per l’uso di materiali naturali e innovativi, offrendo capi che combinano stile e praticità. La linea di abbigliamento si rivolge a chi cerca un’outwear di alta qualità, con vestibilità accurata e un design che anticipa le tendenze senza seguire mode passeggere.

Dici DIEGO M e subito pensi capispalla: sofisticati, inconfondibili, glamour e contemporanei, sintesi impeccabile di un’accurata ricerca di materiali naturali e innovativi, di una vestibilità impeccabile e di uno stile capace di anticipare le tendenze senza mai rincorrerle. Sono loro il cuore pulsante delle collezioni del brand, nato nel 2003 dal sodalizio personale e professionale tra Diego Mazzi e Manuela Bortolameolli. E non potevano quindi non essere loro, immediatamente riconoscibili per carattere e dettagli, i protagonisti della collezione primavera-estate 2026 della griffe. In primo piano, due icone intramontabili del guardaroba femminile, trench e parka, rivisitati con volumi moderni, tagli innovativi e silhouette ampie e versatili, perfette per adattarsi a stili ed esigenze differenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

DIEGO M Style. Quando l'outwear vuol dire eccellenza

