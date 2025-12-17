Quando aiutare gli invisibili vuol dire resistere | cosa ho visto di notte nelle strade di Pescara
Nelle strade di Pescara, tra le luci che si affievoliscono e il silenzio della sera, si celano storie di invisibili e di resistenza. Lunedì sera, alle 20, ho attraversato le vie di Chieti fino alla sede della Capanna di Betlemme, testimoniando un volto diverso della città, fatto di solidarietà e di persone che lottano per essere viste e aiutate.
Lunedì sera, ore 20. Il buio è già sceso su Chieti quando arrivo davanti alla sede della Capanna di Betlemme. Il furgoncino è parcheggiato davanti al cancello, dentro ci sono già dieci persone. Volontari, operatori, giovani in servizio civile. A guidarli, con passo tranquillo e occhi vivi, c'è un. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Gli invisibili
È stato presentato presso la Biblioteca Comunale il libro di Pasquale Guadagno "Figli di nessuno", una profonda testimonianza di un orfano di femminicidio. Il giovane autore, fondatore con la sorella dell’associazione "Anime Invisibili" per aiutare chi, come lor - facebook.com facebook
