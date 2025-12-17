Quando aiutare gli invisibili vuol dire resistere | cosa ho visto di notte nelle strade di Pescara

Nelle strade di Pescara, tra le luci che si affievoliscono e il silenzio della sera, si celano storie di invisibili e di resistenza. Lunedì sera, alle 20, ho attraversato le vie di Chieti fino alla sede della Capanna di Betlemme, testimoniando un volto diverso della città, fatto di solidarietà e di persone che lottano per essere viste e aiutate.

