Diano Marina | 3 maestri 2 mesi di arte oltre la superficie

A Diano Marina tre insegnanti presentano un’esposizione di due mesi dedicata all’arte, intitolata

Diano Marina si prepara ad accogliere un evento culturale di risonanza internazionale con l’inaugurazione della mostra Oltre la superficie. L’esposizione, che riunisce le opere di Agostino Bonalumi, Gianfranco Zappettini e Pablo Atchugarry, aprirà i battenti del Palazzo del Parco il prossimo sabato 28 marzo alle ore 17:00. La sala R. Falchi diventerà per due mesi il palcoscenico dove tre maestri dell’arte contemporanea dialogano attraverso linguaggi distinti ma complementari. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra la Civiero Art Gallery e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Diano Marina, con il patrocinio della Regione Liguria. Le opere selezionate non si limitano a decorare gli spazi, ma invitano lo spettatore a interrogarsi sulla natura stessa della materia artistica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

