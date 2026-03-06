Derby quando il blocco azzurro passa di mano | ora gli italiani sono nell' Inter

Nel derby di calcio, la proprietà dei giocatori italiani è passata dall'AC Milan all'Inter. Prima erano i rossoneri a vantare la maggioranza di italiani in rosa, ora invece tra le fila nerazzurre ci sono Barella, Bastoni, Dimarco, Acerbi e altri. La riflessione riguarda la composizione delle squadre e la presenza di calciatori italiani in entrambe le formazioni.

Milan-Inter è anche questione di blocchi. Da quello nerazzurro sventola bandiera tricolore. Al netto di novità di formazione, la banda Chivu si appresta a scendere in campo con quattro italiani titolari (Bastoni, Dimarco, Barella ed Esposito). Allegri, invece, schiererà un undici al 100% straniero. Con Bartesaghi in dubbio per la panchina e Gabbia infortunato gli unici azzurri a disposizione sono Terracciano, Pittarella e Ricci. Per l’Inter ci saranno Di Gennaro, Darmian, Acerbi e Frattesi. Questi ultimi potrebbero avere minutaggio. Tutt’altra cosa rispetto a una ventina di anni fa, quando i rossoneri spingevano sul blocco italiano e l’Inter prediligeva quello straniero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

