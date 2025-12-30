Passa di mano l’Hotel Terminus | ora il rilancio

Restage S.r.l. ha recentemente acquisito le quote dell’ex Hotel Terminus, situato nel cuore di Milano Marittima. Questa operazione segna un passo importante per il rilancio della struttura, con l’obiettivo di valorizzare la sua posizione e le potenzialità future. L’intervento mira a preservare l’identità del luogo, offrendo nuove opportunità di sviluppo e miglioramento per la zona centrale della località.

Novità per il centro di Milano Marittima. Restage S.r.l. ha acquisito le quote della società attualmente proprietaria dell’ex Hotel Terminus. La società bolognese ha infatti completato l’operazione che consente l’ingresso nel progetto e avvia ufficialmente un percorso di rigenerazione urbana che punta a trasformare un’area che oggi appare ferma, segnata dal tempo e dal degrado, in un luogo vivo nel cuore di Milano Marittima. L’immobile è da tempo in stato di abbandono. Per anni l’edificio aveva gradualmente perso il suo ruolo di centralità e il prestigio che lo aveva caratterizzato nel passato, diventando simbolo di un potenziale inespresso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

