Il post di Tiziana Ferrario su X, commentando la scomparsa di Brigitte Bardot, ha suscitato un acceso dibattito tra gli utenti. La discussione si è concentrata su temi come il merito di nascere belli e le opinioni sulla figura pubblica, evidenziando come le parole possano suscitare reazioni diverse e riflessioni profonde sulla percezione delle celebrità.

Ha scatenato un putiferio tra i commentatori il post che la giornalista Tiziana Ferrario ha scritto su X dopo la scomparsa di Brigitte Bardot. “Non si ha a lcun merito nel nascere belli, come è toccato a #BrigitteBardot. Conta ciò che si fa nella vita. Lei ha fatto l’attrice, ha avuto successo e collezionato mariti, per il resto si è occupata dei suoi gatti. Perchè così tanto inchiostro versato su di lei in queste ore? “, si legge su social di Elon Musk. Parole che molti commentatori hanno contestato: “Piaccia o non piaccia era e sarà un’icona”, “ Oggi si definisce diva la qualunque (anche in senso sarcastico), al punto che il senso letterale della parola si sta perdendo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non si ha alcun merito a nascere belli com’è toccato a Brigitte Bardot. Perché tanto inchiostro versato su di lei? Egoista ed egoriferita”: il post di Tiziana Ferrario scatena i commentatori

Leggi anche: Tiziana Ferrario contro Brigitte Bardot: “Non c’è nessun merito a nascere bella, ha collezionato mariti e cresciuto gatti”

Leggi anche: “Brigitte Bardot che merito aveva? Era solo bella, troppo inchiostro sprecato”: levate il Tweet a Tiziana Ferrario

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Tiziana Ferrario contro Brigitte Bardot: “Non c’è nessun merito a nascere bella”; Tiziana Ferrario contro Brigitte Bardot: «Non c'è alcun merito nel nascere belli. Ha cresciuto gatti e collezionato mariti»; Brigitte Bardot e il femminismo a giorni alterni: quando la libertà ha colore politico; Brigitte Bardot, l'eredità diventa un caso: «La metà spetta al figlio», ma del patrimonio non è rimasto più nulla.

Tiziana Ferrario contro Brigitte Bardot: “Non c’è nessun merito a nascere bella, ha collezionato mariti e cresciuto gatti” - Tiziana Ferrario critica la rilevanza mediatica che è stata data alla morte dell’attrice Brigitte Bardot. tpi.it