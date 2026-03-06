Demi Moore, nota attrice statunitense, è stata ospite di Fabio Fazio in occasione di una puntata televisiva. La sua presenza ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media, con un intervento che ha mostrato un aspetto più intimo e meno appariscente rispetto alle immagini pubbliche più conosciute. La sua immagine è stata descritta come bella e vulnerabile, con un aspetto più dolce rispetto alle rappresentazioni precedenti di Hollywood.

Bellissima e vulnerabile, addolcita rispetto alla sessualizzazione atomica che Hollywood le aveva imposto a partire dagli anni Ottanta, Demi Moore si è rivelata un’ospite perfetta da Fabio Fazio. Diafana e aliena, ha mantenuto un sorriso per nulla di circostanza ma molto coinvolto, divertita e forse commossa dall’omaggio cinematografico che gli autori di Che Tempo Che Fa concedono agli ospiti esclusivi che si alternano sulla poltrona, ha intrattenuto il suo chihuahua Pilaf tra una chiacchiera e un complimento, rendendo così non proprio illegale il desiderio, ancora di molti uomini, di essere quel cane. E tra una carrellata di successi e uno... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Demi Moore, la foto-icona che cambiò un’epoca

Articoli correlati

Demi Moore e il bellissimo discorso sull'ossessione per la bellezza a Che tempo che faTralasciando il fatto che Fazio non le chieda conto della nomination all'Oscar e del fatto che sia rimasta male a non aver vinto, a un certo punto...

Altri aggiornamenti su Demi Moore

Temi più discussi: Ve la ricordate davvero Demi Moore? Il suo volto non è più lo stesso; Demi Moore, la foto-icona che cambiò un’epoca; Demi Moore a Milano, che taglio di testa e... di peso; Demi Moore si racconta a Che Tempo Che Fa: L'invecchiamento non mi spaventa.

Demi Moore, la foto-icona che cambiò un’epocaLa diva a Che tempo che Fa ha ricordato la copertina di Vanity Fair dove posava nuda col pancione. Una foto rivoluzioanria di Leibovitz. lanotiziagiornale.it

Ve la ricordate Demi Moore da giovane? Foto shock della sua trasformazione beautyVe la ricordate davvero Demi Moore da giovane? Mentre si discute su cosa ha fatto al viso, ecco com'era. Vera e bellissima ... amica.it

Ospite a Che tempo che fa la scorsa domenica, Demi Moore ha riflettuto sul rapporto con il tempo che passa e con il proprio corpo. Un pensiero che richiama da vicino anche i temi al centro di The Substance, il film di Coralie Fargeat con protagonista l’attrice, - facebook.com facebook

Demi Moore e il bellissimo discorso sull'ossessione per la bellezza a #CTCF che Fazio non approfondisce x.com