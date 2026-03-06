Dalla scrivania all' aperitivo

Con l’arrivo della bella stagione, il guardaroba si prepara ad accogliere nuove proposte di abbigliamento, mentre sempre più persone scelgono uno stile ispirato al verde. Dalla scrivania all’aperitivo, si notano capi e accessori che portano un tocco di freschezza e novità, segnando un cambiamento nella routine quotidiana. Le nuove tendenze si fanno strada tra capi pratici e dettagli sorprendenti.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Da portare a spalla o a mano, tra sfumature di smeraldo, lime, pera e menta. Le It Bags nei toni del verde conquistano e rivoluzionano la Primavera-Estate 2026 Passione green. In attesa dell’arrivo definitivo della bella stagione, il guardaroba inizia ad arricchirsi di item inediti e sorprendenti, capaci di regalare una ventata d’aria fresca alla quotidianità. Come nel caso delle borse firmate della Primavera-Estate 2026 che quest’anno avranno un solo credo: il verde. Sfumature di smeraldo, lime, menta e pera, infatti, animano e caratterizzano gli accessori più originali e chic del momento. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dalla scrivania all'aperitivo Falcomatà saluta la città dalla scrivania, Veronese: "Reggio è sommersa dai suoi fallimenti""Da cinque giorni, in diverse zone di Reggio Calabria, i rifiuti non vengono raccolti. Back to sport con i saldi Nike. Le sneakers e i look da indossare dalla palestra all’aperitivoC'è un proposito, in particolare, che torna ricorrente e doveroso ogni gennaio: quello di iniziare o ricominciare a fare sport,... Discover Italian Aperitivo Culture: Happy Hour Italian Style