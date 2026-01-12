Falcomatà saluta la città dalla scrivania Veronese | Reggio è sommersa dai suoi fallimenti

Falcomatà interviene sulla situazione a Reggio Calabria, evidenziando come da cinque giorni i rifiuti non vengano raccolti in diverse zone della città. Sacchetti abbandonati sui marciapiedi e cumuli maleodoranti creano disagio e degrado, riflettendo una problematica che riguarda l’intera comunità. La città si trova ad affrontare una situazione di emergenza ambientale, evidenziando le difficoltà di gestione e di mantenimento del decoro urbano.

