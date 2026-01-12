Falcomatà saluta la città dalla scrivania Veronese | Reggio è sommersa dai suoi fallimenti
Falcomatà interviene sulla situazione a Reggio Calabria, evidenziando come da cinque giorni i rifiuti non vengano raccolti in diverse zone della città. Sacchetti abbandonati sui marciapiedi e cumuli maleodoranti creano disagio e degrado, riflettendo una problematica che riguarda l’intera comunità. La città si trova ad affrontare una situazione di emergenza ambientale, evidenziando le difficoltà di gestione e di mantenimento del decoro urbano.
"Da cinque giorni, in diverse zone di Reggio Calabria, i rifiuti non vengono raccolti. Sacchetti ammassati sui marciapiedi, cumuli maleodoranti davanti alle abitazioni, sporcizia che invade strade e quartieri. È l’ennesima fotografia di una città abbandonata a sé stessa, ostaggio di una gestione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Falcomatà saluta Reggio con una lettera sui social: "Da ieri non sono più il vostro sindaco ed è il vuoto, adesso"
Leggi anche: “Scuole chiuse!”. La città italiana sommersa dalla neve: situazione difficile
Reggio Calabria, si chiude l'era Falcomatà: ora non è più Sindaco. Lui saluta e cita Montale: "ho avuto paura e ho pianto" - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.