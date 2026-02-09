Andrea Pucci è stato sorpreso allo stadio di San Siro nel 2009 con indosso una croce celtica. La foto, scattata durante un derby tra Inter e Milan, mostra il comico seduto tra i tifosi nerazzurri, con il simbolo tatuato sulla maglietta. Pucci, noto tifoso dell’Inter, era presente al Meazza quella sera e si è fatto fotografare con un gesto che ha suscitato molte discussioni.

Andrea Pucci immortalato allo stadio di San Siro con indosso una croce celtica. La foto di LaPresse risale all’agosto del 2009 e mostra il comico, grande tifoso nerazzurro, al Meazza mentre assiste a un derby di campionato tra Inter e Milan. Pucci è finito in questi giorni al centro delle cronache dopo la rinuncia alla co-conduzione della terza serata del Festival di Sanremo 2026, dopo una serie di critiche ricevute sia sui social sia dal mondo politico. Dopo l’invito di Carlo Conti ad affiancarlo sul palco dell’Ariston il prossimo 26 febbraio esponenti delle opposizioni avevano ricordato alcune battute ‘politicamente scorrette’ del cabarettista, sessiste e omofobe, accusandolo di volgarità e di avere simpatie di destra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Andrea Pucci, quando a San Siro indossava la croce celtica: la foto

L’uso e il significato della croce celtica sono spesso oggetto di discussione.

