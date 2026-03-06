Crisi accoglienza | famiglia rifugio nel bosco bimbi sradicati due

Una famiglia si trova ora a vivere nel bosco dopo essere stata allontanata dalla propria abitazione. Secondo il legale coinvolto, si tratta di un secondo sradicamento dei bambini, che sono stati portati via due volte in questa situazione di emergenza. La situazione ha portato i genitori a far fronte a una realtà insolita e difficile, lontana dalla vita quotidiana normale.

Famiglia nel bosco, domani il padre vedrà moglie e bimbi per oltre due ore(Adnkronos) – Nathan Trevallion potrà incontrare domani, per il Natale, i bambini e la moglie due ore e mezza nella struttura che li ospita dopo...

Famiglia nel bosco, parla la zia dei bimbi: “In casa famiglia vivono come in carcere”La zia dei tre bimbi che da novembre sono in casa famiglia, Rachael Birmingham, ha affermato che i nipoti sono sempre più agitati.

