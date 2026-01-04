Sofia, residente a Crans-Montana, ha attraversato un momento difficile che ha coinvolto l’intera comunità. L’ultimo video la mostra davanti allo specchio, con un abito nero e un sorriso sereno. Questa testimonianza riflette la forza di una persona che, nonostante il dolore, cerca di affrontare la vita con dignità. Un’immagine di resilienza che invita a riflettere sulle sfide e sulla capacità di ritrovare la propria serenità.

L’ultimo video la ritrae davanti allo specchio, con un miniabito nero, i capelli lunghi sciolti e un sorriso pieno. «Momenti prima del disastro», scrive un’amica ripubblicando su TikTok quelle immagini, diventate ora un simbolo spezzato della tragedia di Crans-Montana. La ragazza è Sofia Prosperi, quindici anni, scomparsa nel rogo del locale Le Constellation durante la notte di Capodanno. Sofia è la più giovane dei sei ragazzi italiani ufficialmente dispersi nell’incendio. Il suo nome si è aggiunto per ultimo alla lista dei minorenni coinvolti, mentre per altri tre è stata ormai accertata la morte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Eri un raggio di luce”. Crans-Montana, il dramma di Sofia: una città intera nel dolore

