AORN San Pio l’8 marzo open day dedicato alla donna

L'AORN San Pio di Benevento organizza un open day dedicato alla donna l’8 marzo. L’evento si svolge presso l’ospedale e prevede attività e iniziative rivolte alle donne. Il Direttore Generale Maria ha annunciato l’iniziativa, che coinvolge diversi reparti e professionisti del nosocomio. L’obiettivo è offrire servizi e informazioni dedicate alle esigenze femminili.

L' AORN SAN PIO di Benevento guidata dal Direttore Generale Maria Morgante in occasione della Giornata Internazionale dedicata alla Donna ha organizzato un "Open Day Donna" Obiettivo della giornata sarà incentivare la consapevolezza ed il livello di attenzione delle donne verso la prevenzione, Al giorno d'oggi le donne vivono una vita frenetica, che spesso le porta a trascurare la propria salute. E' importante capire che la salute delle donne è particolarmente soggetta a patologie che possono attaccarla anche in modo grave. Per questo motivo, è fondamentale che esse si sottopongano periodicamente a specifici controlli che possono aiutarle a vivere meglio e, molte volte, prevenire malattie molto gravi.