Un generale israeliano ha dichiarato che il regime iraniano è vicino al crollo grazie alle forze di terra. Ha inoltre commentato che, se gli Stati Uniti riuscissero a integrare un determinato elemento nell’azione militare, la situazione potrebbe cambiare drasticamente. La sua analisi suggerisce che un fattore ancora assente potrebbe avere un ruolo decisivo nel risultato delle operazioni militari contro l’Iran.

Per l'ex capo del Consiglio per la sicurezza nazionale israeliano senza una forza di terra la guerra contro l’Iran è destinata a finire senza una resa del regime, almeno nel breve termine “Le dirò quale potrebbe essere il fattore principale, il fattore aggiuntivo che finora manca. Se gli americani riuscissero ad aggiungerlo all’equazione, allora sarebbe qualcosa di drammatico. E questo fattore sono le forze di terra”. Ex generale dell’esercito israeliano che ha preso parte alla guerra dello Yom Kippur, all’Operazione Entebbe e alla prima guerra del Libano, già capo del Consiglio per la sicurezza nazionale del governo israeliano, Giora Eiland pensa che senza una forza di terra la guerra contro l’Iran è destinata a finire senza una resa del regime, almeno nel breve termine. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - “Con le forze di terra, il regime iraniano è spacciato”. Parla il generale israeliano Eiland

Leggi anche: Il regime non è riformabile, serve un “Mandela iraniano”. Parla la prof. Sabahi

“Netanyahu crea aspettative irrealistiche, regime in Iran non cadrà con attacchi aerei”: parla l’esperto israelianoEhud Eilam, esperto di sicurezza israeliana, analizza l’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele all’Iran, la capacità di difesa iraniana e le...

Perché Trump e Israele spingono per la fine del regime in Iran tra proteste e crisi

Aggiornamenti e notizie su Con le forze di terra il regime....

Temi più discussi: Come stanno cambiando le armi nella guerra Russia-Ucraina. Parla Gilli; Via libera al decreto sicurezza. Cos'è lo scudo penale, quando scatta, a chi si può applicare la normativa di cui si parla dopo il caso Cinturrino; Rivista Italiana Difesa - shownews - Guerra all'Iran: il punto sulle operazioni e una prima analisi; Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos.

Siria, le forze di Sharaa a Qamishli in accordo con le autorità curdo-sirianeROMA - Le forze militari agli ordini del leader siriano Ahmad Sharaa sono entrate oggi a Qamishli, principale località nel nord-est siriano, al confine con la Turchia e dove da anni ha sede il cuore ... ansa.it

Le forze democratiche siriane annunciano un accordo di normalizzazione con DamascoIntegrazione e cooperazione, le parole chiave nella nuova Siria dopo l'accordo raggiunto oggi tra le Forze Democratiche Siriane (Sdf), a guida curda e il governo di Damasco per un cessate il fuoco. rainews.it

Francesco Moser in una lunga intervista parla anche dei figli: Carlo, laureato alla Bocconi, e Ignazio, che con Cecilia Rodriguez si è sposato da poco e ha occupato tutte le prime pagine dei giornali di gossip. Fanno una vita tutta loro”, il racconto dell’ex ciclista - facebook.com facebook

La giornata giallorossa - Altro stop per #Dybala, parla #Gasperini. #Colombo arbitra #GenoaRoma #ASRoma x.com