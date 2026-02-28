Netanyahu crea aspettative irrealistiche regime in Iran non cadrà con attacchi aerei | parla l'esperto israeliano

Ehud Eilam, esperto di sicurezza israeliana, commenta l’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, analizzando le capacità di difesa iraniane e le possibili escalation che potrebbero verificarsi nei prossimi giorni. L’esperto afferma che il regime iraniano non cadrà con attacchi aerei e critica l’idea che Netanyahu possa creare aspettative irrealistiche in merito.