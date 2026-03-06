Con la guerra in Iran, le relazioni tra Turchia e Arabia Saudita si sono fatte più complesse da affrontare. Mercoledì un missile balistico, diretto verso la Turchia, è stato intercettato dai sistemi Nato. Il giorno successivo, l’Azerbaigian ha denunciato un attacco che ha danneggiato l’aeroporto dell’exclave del Nakhchivan.

Tra nuovi allineamenti regionali e il rischio di escalation contro il regime islamista iraniano, il Medio Oriente entra in una fase di equilibri sempre più instabili Mercoledì un missile balistico diretto verso la Turchia è stato abbattuto dai sistemi Nato e giovedì l’Azerbaigian ha denunciato un attacco nell’exclave del Nakhchivan in cui è stato danneggiato l’aeroporto. Dopo l’attacco, la linea turca rimane quella di evitare l’escalation e il presidente Recep Tayyip Erdogan ha escluso cambiamenti. Nei paesi del Golfo (Gcc), tuttavia, inizia a emergere la possibilità di reagire agli attacchi iraniani colpendo obiettivi del regime degli ayatollah. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Con la guerra in Iran, l’asse tra Turchia e Arabia Saudita si è fatta ben più complicata da gestire

L’Arabia Saudita avvia progetti energetici in Turchia con investimenti da 2 miliardi per impianti solariL’Arabia Saudita ha lanciato un’operazione energetica di portata storica: due miliardi di dollari in investimenti diretti per la costruzione di...

La Turchia chiede di entrare nell’alleanza militare tra Pakistan e Arabia Saudita: è la nascita di una Nato islamica?Avevo scritto sul mio blog, lo scorso settembre, che l’accordo di difesa firmato tra Arabia Saudita e Pakistan non era una notizia qualsiasi.

Altri aggiornamenti su Arabia Saudita.

Temi più discussi: L’Arabia Saudita e le monarchie sotto attacco: la priorità della sicurezza nazionale; Medio Oriente e Paesi del Golfo, le indicazioni della Farnesina per i viaggiatori; C'è una partita sul nucleare e gli Usa la stanno giocando con l'Arabia Saudita di Bin Salman; La guerra in Iran: da Israele agli Emirati, oltre 58mila italiani nell'area.

Con la guerra in Iran, l'asse tra Turchia e Arabia Saudita si è fatta ben più complicata da gestireTra nuovi allineamenti regionali e il rischio di escalation contro il regime islamista iraniano, il Medio Oriente entra in una fase di equilibri sempre più instabili ... ilfoglio.it

La guerra vista dall'Arabia Saudita, Gianmarco e Marcela: «Abbiamo preparato gli zaini di emergenza, cerchiamo di restare calmi nonostante i missili che sfrecciano davanti ...La guerra in Iran si allarga di ora in ora e ha già coinvolto tutto il Medio Oriente. In Arabia Saudita ci sono più di tremila italiani, secondo i dati della Farnesina. Il racconto di una coppia ... vanityfair.it

L’Arabia Saudita sceglie gli MPA italiani, opportunità per l’industria e riflessioni sull’ASW italiano Leonardo fornirà pattugliatori marittimi a Ryad: accordo che rafforza l’intesa con l’Italia e la postura nel Golfo. Di Giorgio Ciampini x.com

Arabia Saudita primo partner, insieme agli Emirati Arabi Uniti rappresenta oltre il 50% delle esportazioni. Apprensione anche per l’aumento dei costi energetici - facebook.com facebook