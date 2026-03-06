Con la guerra in Iran l’asse tra Turchia e Arabia Saudita si è fatta ben più complicata da gestire

Da ilfoglio.it 6 mar 2026

Con la guerra in Iran, le relazioni tra Turchia e Arabia Saudita si sono fatte più complesse da affrontare. Mercoledì un missile balistico, diretto verso la Turchia, è stato intercettato dai sistemi Nato. Il giorno successivo, l’Azerbaigian ha denunciato un attacco che ha danneggiato l’aeroporto dell’exclave del Nakhchivan.

Tra nuovi allineamenti regionali e il rischio di escalation contro il regime islamista iraniano, il Medio Oriente entra in una fase di equilibri sempre più instabili Mercoledì un missile balistico diretto verso la Turchia è stato abbattuto dai sistemi Nato e giovedì l’Azerbaigian ha denunciato un attacco nell’exclave del Nakhchivan in cui è stato danneggiato l’aeroporto. Dopo l’attacco, la linea turca rimane quella di evitare l’escalation e il presidente Recep Tayyip Erdogan ha escluso cambiamenti. Nei paesi del Golfo (Gcc), tuttavia, inizia a emergere la possibilità di reagire agli attacchi iraniani colpendo obiettivi del regime degli ayatollah. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

