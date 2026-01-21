La Turchia chiede di entrare nell’alleanza militare tra Pakistan e Arabia Saudita | è la nascita di una Nato islamica?

La Turchia ha manifestato interesse a entrare nell’alleanza militare tra Pakistan e Arabia Saudita. Questa proposta solleva questioni sul possibile sviluppo di una sorta di “Nato islamica”. Lo scorso settembre avevo già evidenziato come l’accordo di difesa tra Arabia Saudita e Pakistan rappresentasse un evento di rilievo, capace di influenzare gli equilibri regionali e internazionali.

Avevo scritto sul mio blog, lo scorso settembre, che l’accordo di difesa firmato tra Arabia Saudita e Pakistan non era una notizia qualsiasi. Allora molti lo liquidarono come l’ ennesimo patto regionale destinato a restare sulla carta. Oggi, con la Turchia pronta a entrare nell’intesa, mi sento di dire che non era un’esagerazione parlare di qualcosa di “storico”. Anzi: forse siamo davanti alla nascita di una sorta di Nato islamica. Un’espressione forte, lo so, ma sempre più difficile da ignorare. Partiamo dai fatti. Islamabad e Riad hanno firmato un patto di mutua assistenza militare: se uno dei due viene attaccato, l’altro interviene. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Turchia chiede di entrare nell’alleanza militare tra Pakistan e Arabia Saudita: è la nascita di una Nato islamica? Leggi anche: Quanto pesa il Pakistan tra Usa e Arabia Saudita. L’analisi di Shenoy Leggi anche: Tajani a Riyadh lancia l’alleanza tra Italia e Arabia Saudita (Video) La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Trentini è libero, ma c’è un italiano prigioniero in Turchia da un anno: Roma non autorizza…; Europei di Belgrado. Turchia-Italia 8-19. Martedì c'è la Slovacchia; News: Pallanuoto, il Settebello regola senza patemi la Turchia nell'esordio europeo di Belgrado; La comunità curda tedesca chiede l'arresto del presidente siriano ad interim al-Sharaa. La comunità curda tedesca chiede l'arresto del presidente siriano ad interim al-SharaaIl presidente siriano ad interim Ahmad al-Sharaa durante una conferenza stampa ad Ankara, Turchia, 4 febbraio 2025 ... msn.com Trentini è libero, ma c’è un italiano prigioniero in Turchia da un anno: Roma non autorizza l’estradizioneLa surreale storia di Luciano Camporesi, bloccato ad Ankara nonostante sia disposto a pagarsi un volo di linea per tornare in Italia a scontare la sua pena ... ilfattoquotidiano.it Tavares ha dato il suo ok per andare in Turchia al momento le parti sono lontane, la prima offerta di 10 milioni è stata rifiutata dalla Lazio, che chiede almeno 15 + bonus - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.