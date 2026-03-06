Con ENELtiPREMIA fai goal | prova a vincere ogni giorno la maglia della tua squadra del cuore

ENELtiPREMIA invita a partecipare a un'iniziativa che permette di tentare la fortuna ogni giorno e vincere la maglia della squadra del cuore. Si tratta di un concorso che coinvolge chi ama il calcio, trasformando un gesto quotidiano in un’occasione di condivisione. La promozione si rivolge a chi desidera vivere un’emozione legata al mondo sportivo, senza necessità di procedure complicate.

Ci sono passioni capaci di unire, di trasformare un gesto quotidiano in un momento collettivo. Il calcio è una di queste: una passione che attraversa le case, le città, le storie personali, trasformando emozioni individuali in un patrimonio comune. Enel lancia “Vinci il calcio con ENELtiPREMIA”, un nuovo concorso dedicato ai clienti iscritti al programma fedeltà ENELtiPREMIA. Durante il periodo compreso tra il 3 e il 12 marzo 2026, tutti i clienti Enel iscritti al programma ENELtiPREMIA possono provare a vincere, ogni giorno, le maglie ufficiali dei club: AC Milan, A.S. Roma, Bari, Inter, Juventus, Napoli, Palermo, S.S. Lazio, Torino e U.C Sampdoria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

