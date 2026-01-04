Molti non si rendono conto che, durante la routine serale di pulizia, si commettono errori che possono compromettere la salute della pelle. Conoscere e correggere questi comportamenti è fondamentale per mantenerla sana e luminosa. In questo articolo, analizzeremo otto errori comuni durante la fase di struccaggio e forniremo consigli pratici per evitarli.

Quando ti strucchi, commetti inconsapevolmente 8 errori che stanno rovinando la tua pelle: ecco come rimediare. La skincare è fondamentale per avere una pelle pulita e senza imperfezioni. Per prevenire la formazione dei segni del tempo è importante prendersi cura della propria pelle partendo da una perfetta detersione per poi idratare attraverso delle apposite creme. Uno degli step più importanti, tuttavia, è quello dedicato alla pulizia del viso eliminando ogni traccia di trucco: struccarsi, infatti, è fondamentale per avere una pelle radiosa e tutti i professionisti raccomandano di struccarsi ogni sera prima di andare a letto. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Stai rovinando la tua pelle senza saperlo: 8 errori comuni che fai ogni sera quando ti strucchi

Leggi anche: Il balsamo struccante da usare ogni sera è un concentrato di vitamine e idratazione che coccola la tua pelle

Leggi anche: Raccolta differenziata, 7 italiani su 10 «sbagliano senza saperlo». Dai vestiti a scarpe e mozziconi, gli errori più comuni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Pelle secca e disidratata? Forse stai sbagliando tutto, queste abitudini ti rovinano - Alcune abitudini errate possono causare disidratazione della pelle che perciò diventa secca. blitzquotidiano.it

26 anni di consigli aziendali brutalmente onesti in 3 ore

Natale senza ansia… anche a tavola! In questi giorni è normale aver paura di “uscire dal percorso”, di mangiare un po’ di più o in modo diverso. Respira. Non stai rovinando nulla. Le feste sono momenti di connessione, gioia e condivisione, non esami - facebook.com facebook