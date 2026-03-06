Maurizio Compagni commenta la decisione di non organizzare conferenze pre-partita da parte di Conte, definendola una scelta curiosa ma comunque legittima. La discussione si concentra sulla novità nel modo di comunicare prima delle gare senza esporre motivazioni o conseguenze, limitandosi a osservare la decisione del tecnico. La questione viene presentata senza ulteriori analisi o interpretazioni.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. «Le mancate conferenze pre-partita di Conte mi lasciano un po’ perplesso. Sarebbe interessante capire il motivo che lo ha portato a questa decisione. È una scelta rispettabile e non c’è alcun intento polemico da parte mia, è solo una curiosità». Compagni ha spiegato che una simile decisione può essere comprensibile in momenti particolari della stagione: «Può starci quando c’è un periodo delicato o un impegno europeo in mezzo alla settimana. Però il fatto che non tenga conferenze pre-partita da due mesi è comunque curioso». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Compagni: «Conte senza conferenze pre-partita? Scelta curiosa, ma legittima»

Leggi anche: Spalletti interrompe le conferenze stampa pre-partita della Juventus in Serie A.

Abbandoni del Polo Civico, Vitale: "Scelta legittima ma caduta di stile nelle parole"Il presidente di Fondazione Mediterranea commenta l'uscita di Azzarà e Romeo dal movimento politico di Lamberti Castronuovo, nel quale osserva...

Benfica Napoli 2-0 CONTE in conferenza post-partita Champions League

Contenuti e approfondimenti su Compagni Conte senza conferenze pre....

Conte senza conferenze da 134 giorni: il silenzio del Napoli che divide e preoccupaAntonio Conte non parla alla stampa prima delle partite di Serie A da 134 giorni. Un silenzio che pesa sulla comunicazione del suo Napoli. tuttonapoli.net

Sky, Compagnoni: Perchè Conte non fa conferenze? Senza infortuni era in lotta Scudetto!Maurizio Compagnoni, giornalista e telecronista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per commentare il momento del Napoli, impegnato nella preparazione della sfida ... tuttonapoli.net