Abbandoni del Polo Civico Vitale | Scelta legittima ma caduta di stile nelle parole

Il Polo Civico ha subito alcuni abbandoni recenti, con il sindaco che ha commentato che si tratta di una scelta legittima, anche se ha criticato il modo in cui sono state espresse le motivazioni. Secondo lui, la politica partitica non premia la coerenza degli idealisti e si basa su logiche diverse da quelle dell’amicizia e del rispetto personale. La discussione si concentra sulle modalità con cui si sono verificati questi defezioni.

Il presidente di Fondazione Mediterranea commenta l'uscita di Azzarà e Romeo dal movimento politico di Lamberti Castronuovo, nel quale osserva situazioni e presenze "per nulla esaltanti" "La politica partitica non è per persone dalla forte coerenza, non è per gli idealisti, si muove su di un registro che nulla ha da condividere con quello dell'amicizia e del rispetto della persona". A dirlo è Vincenzo Vitale, presidente di Fondazione Mediterranea, che in una nota commenta l'uscita di Nuccio Azzarà e Tonino Romeo dal Polo Civico di Eduardo Lamberti Castronuovo. "Si è letto con dispiacere - afferma Vitale - la notizia che qualche partecipante al Polo l'abbia abbandonato.

Polo Civico: Romeo e Azzarà lasciano il progetto fallitoNel panorama politico di Reggio Calabria si registra una frattura significativa all’interno del Polo Civico Cultura e legalità, dove Tonino Romeo e...

