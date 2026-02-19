Comitato Giusto dire No e Comitato Società civile per il No alla Casa delle Energie

Il Comitato “Giusto dire No” e quello “Società civile per il No” hanno organizzato un incontro pubblico ad Arezzo, in risposta alla crescente preoccupazione per le politiche energetiche locali. La decisione nasce dalla necessità di confrontarsi con cittadini e esperti sui progetti di nuove centrali eoliche nel territorio. L’evento si terrà lunedì 23 febbraio alle ore 17 presso la Casa delle Energie, e vedrà la partecipazione di Gherardo Colombo, che discuterà delle implicazioni ambientali e sociali delle scelte energetiche. Si aspetta un pubblico interessato e numeroso.

Arezzo, 19 febbraio 2026 – Il Comitato “Giusto dire No” e il Comitato “Società civile per il No” promuovono un incontro pubblico con Gherardo Colombo, che si terrà lunedì 23 febbraio alle ore 17.00 presso la Casa delle Energie di Arezzo. Gherardo Colombo, magistrato, giurista e scrittore, è da decenni impegnato nella promozione della cultura della legalità e dei principi costituzionali. Nel corso della sua carriera ha contribuito a importanti inchieste giudiziarie, tra cui quelle sulla loggia P2 – con celebri indagini anche ad Arezzo -, sul delitto Ambrosoli e sull’operazione Mani Pulite. Nel corso dell’incontro sarà inoltre disponibile il volume La giustizia italiana in 10 risposte, nel quale Colombo guida il lettore attraverso dieci domande fondamentali per comprendere il funzionamento della giustizia, il ruolo della magistratura e le implicazioni delle riforme in discussione, offrendo un’analisi chiara, rigorosa e accessibile dei principi che sostengono lo Stato di diritto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

“È giusto dire No”: il Comitato in ToscanaIl Comitato in Toscana ha iniziato una nuova serie di incontri pubblici per spiegare il referendum sulla riforma della giustizia.

