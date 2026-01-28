L’arte della pizza campana nel forno di casa un rito di appartenenza che non si improvvisa

La tradizione della pizza campana si trasferisce nelle case degli appassionati. È un rito che richiede pazienza e cura, dall’impasto al forno. L’odore del lievito si diffonde in cucina, mentre le mani si sporcano di farina. Poi c’è l’attesa davanti al forno, un momento che ogni pizzaiolo casalingo vive come una piccola conquista. Il profumo che si sprigiona vale più di mille parole.

L'odore del lievito che matura, il tocco della farina sulle mani e quell'attesa sacra davanti alla bocca del forno che non ha prezzo. L'arte della pizza è un gioiello così prezioso per noi italiani difficile da negoziare. Per chi poi è cresciuto in Campania non si tratta solo di un legame con la propria terra ma un di un vero e proprio rito di appartenenza che si ripete anche in casa, soprattutto quando si abita lontano. Fare la pizza in casa, che sia tramite il metodo napoletano o quello cilentano, è una vera e propria arte. Richiede tecnica, manualità ma soprattutto scelte, quelle per le materie prime, che vengono fatte con il cuore.

