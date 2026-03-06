Coldiretti Novara-Vco | priorità urgenti per la risicoltura piemontese

Coldiretti Novara-Vco segnala che il settore della risicoltura in Piemonte affronta difficoltà crescenti, con molte aziende agricole coinvolte nel mercato del riso. Secondo l'associazione, le politiche europee e le dinamiche speculative internazionali stanno influenzando negativamente il comparto, portandolo a una condizione critica. Le priorità immediate riguardano interventi urgenti per il settore.

Il mercato del riso in Piemonte, con migliaia di aziende agricole coinvolte, è sotto pressione. Secondo Coldiretti Piemonte, le dinamiche speculative internazionali e le politiche europee stanno spingendo il comparto verso livelli critici. “Il 60% del riso importato in Italia beneficia del dazio zero. Dal 2009, con il regime Eba ('Everything but arms'), le importazioni sono passate da 9 a oltre 50 milioni di chili, favorendo pratiche di dumping e sfruttamento del lavoro minorile – spiega Fabrizio Rizzotti, vicepresidente di Coldiretti Novara-Vco -. I prezzi sono crollati fino al 40% mentre i costi di produzione aumentano fino al 70% per fertilizzanti, energia e mezzi tecnici”. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

