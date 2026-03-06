Coldiretti Novara-Vco | priorità urgenti per la risicoltura piemontese

Coldiretti Novara-Vco ha segnalato che il mercato del riso in Piemonte, coinvolgendo migliaia di aziende agricole, sta attraversando una fase di crisi. Le dinamiche speculative a livello internazionale e le decisioni delle istituzioni europee stanno esercitando una forte pressione sul settore. La questione riguarda l’urgenza di affrontare le problematiche che rischiano di compromettere la produzione locale.

Il mercato del riso in Piemonte, con migliaia di aziende agricole coinvolte, è sotto pressione. Secondo Coldiretti Piemonte, le dinamiche speculative internazionali e le politiche europee stanno spingendo il comparto verso livelli critici. "Il 60% del riso importato in Italia beneficia del dazio zero. Dal 2009, con il regime Eba ('Everything but arms'), le importazioni sono passate da 9 a oltre 50 milioni di chili, favorendo pratiche di dumping e sfruttamento del lavoro minorile – spiega Fabrizio Rizzotti, vicepresidente di Coldiretti Novara-Vco -. I prezzi sono crollati fino al 40% mentre i costi di produzione aumentano fino al 70% per fertilizzanti, energia e mezzi tecnici".

A Novara e nel Vco cresce la richiesta di tecnici specializzatiMercato del lavoro dinamico, ma segnato da un divario sempre più evidente tra domanda e offerta, soprattutto per i profili tecnici e specializzati.

