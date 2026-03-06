Coco | Il mio derby da milanista di m a traditore Lo scambio con Seedorf? Ero tra i più forti

Un ex difensore ha partecipato a sei anni in maglia rossonera, quattro in quella nerazzurra e cinque derby, tra cui uno in Champions League da ex. Ricorda di essere stato considerato tra i migliori dai tifosi interisti, che lo paragonavano a Maldini e lo insultavano durante le partite. Recentemente ha commentato il suo passaggio tra le due squadre e il suo rapporto con i tifosi.

Le giovanili nel Milan, 6 anni da Diavolo, 4 con l'Inter, 5 derby con due maglie diverse senza però vincerne mai nemmeno uno: Milan-Inter è la partita di Francesco Coco. Che a Milano ha vissuto gli anni migliori della carriera da calciatore, per tornarci con una maglia diversa da quella rossonera ha stracciato un contratto con il Barcellona, detto no ad Ancelotti prendendosi contemporaneamente del "milanista di mer." da quelli che erano i suoi stessi tifosi (gli interisti) e altre di "traditore" dagli ex. Di giocatori che dal Milan sono passati all'Inter e viceversa - magari non direttamente - ce ne sono tanti, ma Coco rientra sicuramente nel ristretto gruppo di quelli che più hanno acceso le rivalità fra le tifoserie, considerando pure cha all'Inter approdò grazie ad uno scambio alla pari con.

