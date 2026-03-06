Cloris Brosca e Antonio Prisco | Dobbiamo imparare a difendere i nostri diritti e le nostre conquiste di civiltà

Dal 19 al 22 marzo 2026, presso il Teatro ‘Cometa off’ di Roma in via Luca della Robbia 47, nel quartiere Testaccio, si terrà la rappresentazione di ‘Hostages’, una commedia ‘nera’ di denuncia sociale scritta da Antonio Prisco. Cloris Brosca e Antonio Prisco sono i protagonisti dello spettacolo, che affronta temi di diritti e conquiste di civiltà attraverso un copione che punta alla riflessione.

Dal 19 al 22 marzo 2026 presso il Teatro 'Cometa off' di Roma in via Luca della Robbia 47, nel cuore del quartiere Testaccio, andrà in scena 'Hostages': una commedia 'nera' di denuncia sociale dai caratteri universali Un copione coraggioso di Antonio Prisco. Un monologo che racconta di una donna, interpretata da Cloris Brosca, detenuta in un ospedale psichiatrico-giudiziario, che grazie a una falla nel sistema di sorveglianza trova rifugio in una stanza completamente chiusa. Lì dentro, dimenticata da tutti, la protagonista dà sfogo ai suoi pensieri ed elabora una protesta delirante, per recuperare la sua umanità perduta. Attraverso i suoi racconti strampalati e involontariamente poetici, si scopre una Roma povera, ingenua, sognatrice, quasi favolistica.