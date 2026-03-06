Città italiane più smart con InDRA L’IA migliora mobilità e sicurezza

In diverse città italiane, l’intelligenza artificiale viene impiegata per migliorare la mobilità e la sicurezza. Le tecnologie basate su IA vengono integrate nelle strade e nei sistemi di controllo, influenzando direttamente la vita quotidiana dei cittadini. Questi interventi sono stati realizzati per ottimizzare il traffico e aumentare la protezione degli utenti della strada, rendendo le aree urbane più efficienti e sicure.

L’intelligenza artificiale non abita più in un remoto database dall’altra parte del mondo, ma scende in strada, letteralmente a un passo da noi. È questa la rivoluzione silenziosa di InDRA (Intelligenza Distribuita per Reti Avanzate), il progetto da un milione di euro che promette di trasformare le nostre città in organismi capaci di pensare e reagire in tempo reale. Il cuore dell’iniziativa è l’Edge Cloud Computing: una tecnologia che sposta la potenza di calcolo dai grandi server lontani ai nodi della rete cittadina. In parole povere, i dati non devono più viaggiare per chilometri, abbattendo quella “latenza“ che è il vero freno all’innovazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Città italiane più smart con InDRA. L’IA migliora mobilità e sicurezza Leggi anche: Innovazione, mobilità e reti urbane: città più smart grazie a “InDRA” TG Green 12 febbraio – Migliora la qualità dell'aria nelle città italianeMigliora la qualità dell’aria in Italia e si riduce l’inquinamento nelle città, l’avvicinamento della scadenza della tassa europea sul carbonio per... Aggiornamenti e notizie su Città italiane. Temi più discussi: Smart City all’italiana: perché i dati divisi paralizzano le nostre città; Urbanistica: l'assessora Coppola ospite della Consulta Roma Smart City Lab; Smart working, la situazione attuale in Italia: i dati Istat; Digital Twin Andria: la smart city del Sud guida il roadshow City Vision 2026. Città smart: solo due italiane nella top 100Zurigo si conferma per il quinto anno consecutivo la città più smart al mondo secondo l'Imd Smart City Index 2025, seguita da Oslo e Ginevra. Queste città si distinguono per l'equilibrio tra ... repubblica.it Città più smart e sicure grazie al progetto InDRA(Teleborsa) - Nasce il progetto InDRA Intelligenza Distribuita per Reti Avanzate garantendo servizi di mobilità e infrastrutture urbane più smart grazie all’uso dell'intelligenza artificiale. Il pro ... finanza.repubblica.it Il rapporto annuale ha preso in esame 180 città e ha selezionato le migliori d’Europa, dove si vive meglio. Sette sono italiane di cui una “in piena fioritura”. - facebook.com facebook In tutte le città italiane gli iraniani sono scesi in piazza a festeggiare. Nel video, Bologna piazza Galvani. x.com