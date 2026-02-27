Portaerei de Gaulle da dove è partito il drone russo? Ecco le sei navi della flotta ombra nel mirino e c' è la Sparta IV

Un drone, probabilmente russo, è stato rilevato nelle vicinanze di una portaerei francese, la De Gaulle, che si trovava in mare. Le autorità stanno indagando sull’origine del velivolo e sulle navi coinvolte, tra cui sei navi della flotta ombra e la Sparta IV, che si trovano nel mirino. L’incidente ha sollevato domande sulle finalità dell’operazione e le possibili implicazioni.

Un atto intimidatorio, una provocazione, un'azione di spionaggio. Non è ancora chiaro quali fossero le intenzione del drone, con tutta probabilità russo, che ieri, giovedì 26 febbraio, ha avvicinato la portaerei francese Charles de Gaulle ormeggiata nel porto di Malmö. Il velivolo senza pilota è stato prima avvistato e poi neutralizzato dalle forze svedesi. Ma da dove è partito il drone? Secondo il ministro della Difesa svedese Pål Jonson ci sono pochi dubbi: «È probabile che ci sia stata una violazione dello spazio aereo svedese da parte di un drone. Ciò è avvenuto mentre una nave militare russa si trovava nell'Øresund e nelle acque territoriali svedesi». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Portaerei de Gaulle, da dove è partito il drone russo? Ecco le sei navi della flotta ombra nel mirino (e c'è la Sparta IV) Drone russo sulla portaerei francese Charles de Gaulle nel porto di Malmö: abbattuto dalle forze svedesiUn drone russo si è avvicinato alla portaerei francese Charles de Gaulle, attualmente in Svezia. Guerra, drone russo minaccia la portaerei francese de Gaulle a Malmö: respinto dalle forze svedesiUn drone russo si è avvicinato alla portaerei francese Charles de Gaulle, attualmente in Svezia. Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia. Temi più discussi: Svezia, neutralizzato sospetto drone russo verso portaerei francese Charles de Gaulle; La portaerei francese Charles de Gaulle in Svezia per esercitazioni; Guerra, drone russo minaccia la portaerei francese de Gaulle a Malmö: respinto dalle forze svedesi; Droni sulla Charles de Gaulle e petroliere sospette: giallo sulla doppia mossa russa. Drone russo si avvicina alla portaerei francese Charles de Gaulle nel porto di MalmöAttualmente la 'Charles de Gaulle' si trova nel porto di Malmö per svolgere, tra le altre cose, un'esercitazione ... blitzquotidiano.it Guerra, drone russo minaccia la portaerei francese de Gaulle a Malmö: respinto dalle forze svedesiUn drone russo si è avvicinato alla portaerei francese Charles de Gaulle, attualmente in Svezia. Lo riporta la testata scandinava SVT. Il ... msn.com Portaerei de Gaulle, da dove è partito il drone russo Ecco le sei navi della flotta ombra nel mirino (e c'è la Sparta IV) x.com UCRAINA | La pace resta lontana. Mosca: "Nessuna scadenza". Nuovi colloqui Usa-Kiev. Drone russo si avvicina alla portaerei Charles de Gaulle #ANSA - facebook.com facebook